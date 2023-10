GE : mise en service d'une centrale à Naepo, en Corée du Sud

Le 17 octobre 2023 à 17:05 Partager

GE fait savoir que l'activité Gas Power de GE Vernova a démarré l'exploitation commerciale de la centrale de chauffage urbain de Naepo, en Corée du Sud, alimentée par l'équipement à cycle combiné au gaz de classe H de GE.



L'installation, propriété de Naepo Green Energy Co., Ltd., joue un rôle essentiel en fournissant environ 500 mégawatts (MW) d'électricité au réseau national ainsi qu'en fournissant de la vapeur pour le chauffage urbain à plus de 100000 citoyens de Naepo.



La nouvelle usine évite d'avoir à acheter et à entretenir des chaudières à eau chaude individuelles pour les citoyens et apporte un soutien important pour les mois d'hiver les plus froids de la ville.



' Nous sommes fiers de célébrer le début de l'exploitation commerciale de la centrale de chauffage urbain de Naepo, une réalisation importante qui souligne notre engagement à fournir des solutions énergétiques efficaces et à faibles émissions ', a déclaré un représentant de Naepo Green Energy Co., Ltd.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.