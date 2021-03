GE : vers une production de vaccins mobile et à la demande

GE annonce que GE Research et une équipe pluridisciplinaire en provenance de Broad Institute, de DNA Script, MEDInstill, Molecular Assemblies et de l'Université de Washington, vont bénéficier d'un financement pouvant atteindre 41M$ dans le cadre d'un nouveau programme de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) appelé NOW (Nucleic Acids On-Demand Worldwide).



Les chercheurs travaillent en effet à développer un processus qui permettrait de produire des vaccins à la demande, partout dans le monde et en quelques jours seulement.



Le programme NOW de la DARPA a été créé pour développer une plate-forme de fabrication médicale rapide et mobile destinée à la production, à la formulation et au conditionnement de vaccins à base d'ADN et/ou d'ARN à des fins de stabilisation et humanitaire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.