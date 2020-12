GE : obtient un contrat de 27,2 MW au Vietnam

GE Renewable Energy a annoncé ce lundi l'obtention d'un contrat de 27,2 MW via l'installation de 8 éoliennes équipées des turbines 3 MW-137 au sein du parc éolien de Phuoc Minh, à Ninh Thuan, dans la région du centre-sud Vietnam.



Un consortium rassemblant PowerChina Huadong Engineering Corporation, Henste Engineering et IPC Group fournira des services complets d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour le projet, indique GE.



La firme états-unienne précise que ses turbines de 3 MW génèrent une puissance de 3,2 à 3,8 MW et que la turbine 3 MW-137 est l'une des plus performantes de son portefeuille de 3 MW.



Le parc éolien de Phuoc Minh devrait fournir plus de 100 millions de kWh d'électricité par an au réseau national une fois que le projet sera pleinement opérationnel d'ici le troisième trimestre de 2021, assure GE.





