GE : ouverture d'une centrale bi-carburant en Australie

L'activité Gas Power de GE Vernova et EnergyAustralia ont annoncé aujourd'hui l'ouverture de la centrale électrique de Tallawarra B, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.



Alimentée par la turbine à gaz 9F.05 de GE Vernova, la centrale électrique de Tallawarra B est la première centrale électrique bi-carburant gaz naturel/hydrogène en exploitation commerciale en Australie.



EnergyAustralia devrait fonctionner avec un mélange de 5 % (en volume) d'hydrogène vert et de gaz naturel en 2025, sous réserve du développement d'une industrie de fabrication d'hydrogène d'une taille et d'une échelle appropriées.



La centrale électrique de Tallawarra B pourra fournir jusqu'à 320 MW d'énergie distribuable pour renforcer la fiabilité du réseau énergétique et contribuer à garantir aux consommateurs d'énergie de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) un accès continu à une énergie abordable, fiable et plus durable.





