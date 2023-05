GE : sélectionné pour un projet de 200 MW en Espagne

GE a annoncé aujourd'hui qu'elle a été sélectionnée - en consortium avec Cobra Infrastructuras Hidráulicas - par Red Eléctrica, pour livrer six turbines de pompage-turbinage pour le projet Chira Soria de 200 MW à Gran Canaria, en Espagne.



Les travaux comprennent la conception, la fourniture, le transport et la mise en service des turbines, des générateurs, des transformateurs principaux et de l'équipement d'équilibrage électrique. Le projet devrait être mis en service en 2027, avec une capacité de stockage d'énergie de 3,5 GWh.



Une fois achevée, la centrale électrique augmentera la production d'énergie renouvelable sur l'île de 37 %. Il en résultera une réduction supplémentaire de 20 % des émissions annuelles de CO2.



Ce système devrait permettre de réaliser des économies sur les coûts variables de production s'élevant à 122 millions d'euros par an en réduisant la dépendance à l'égard des importations d'énergie plus coûteuses.



Juan Bola Merino, directeur de l'exploitation du système des territoires non péninsulaires, Red Eléctrica, a déclaré : ' Ce projet renforce la sécurité et garantit l'approvisionnement en électricité en augmentant la capacité du réseau, ce qui est essentiel pour un réseau isolé. '



' L'utilisation de l'eau de mer démontre également qu'avec de l'ingéniosité, l'hydroélectricité peut atteindre de nouveaux sommets ', ajoute Pascal Radue, directeur général de GE Hydro Solutions.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.