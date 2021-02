GE : vers des pales d'éoliennes imprimées en 3D

GE annonce que ses branches GE Research, GE Renewable Energy et LM Wind Power -une entreprise de GE Renewable Energy- ont récemment été sélectionnées par le département de l'Énergie des Etats-Unis (DOE) pour étudier la conception et la fabrication de pales d'éoliennes imprimées en 3D.



Dans ce cadre, les unités commerciales de GE vont s'associer avec le Oakridge National Lab et le National Renewable Energy Lab à travers un projet de 25 mois et 6,7 millions de dollars visant à développer de nouvelles conceptions de pales hautes performances via l'impression additive.



Ce projet pourrait améliorer la compétitivité de l'énergie éolienne terrestre et offshore en abaissant les coûts de fabrication, en augmentant la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et en fournissant des pales plus légères, fabriquées avec des matériaux mieux recyclables.



