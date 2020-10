General Electric Company : Goldman Sachs reprend sa couverture et passe acheteur du titre

Les actions de General Electric sont en hausse de 6 % à la pré-ouverture des marchés américains. A Paris, le titre progresse déjà de plus de 8 % et s’approche des 6 €. Avec un objectif de cours à 10 $, cela laisse un potentiel de 50 % de progression.

“Alors que la covid-19 a causé un certain retard dans sa transformation, nous croyons que GE va sortir de cette crise encore plus forte” a indiqué Joe Ritchie. L’analyste de chez Goldman estime en effet que les flux de trésorerie disponibles du groupe devraient s’améliorer l’année prochaine grâce à des marges plus élevées. Mi-septembre, Larry Culp avait indiqué aux investisseurs que le cash-flow libre de GE seraient positifs avant la fin de l’année, ce qui laisse place à l’optimisme sachant qu’en juillet, ils ne devaient pas l'être avant 2021.

Le scénario anticipé par Goldman Sachs est la distribution en masse d’un vaccin au cours des 12 prochains mois ce qui permettrait une reprise plus marquée des vols aériens et donc de la branche aviation de General Electric. Cette activité a particulièrement souffert de la crise sanitaire avec une chute des ventes de 44 % à 4,4 milliards de dollars et une perte de 680 millions de dollars au deuxième trimestre.

Cette baisse a été compensée par une plus grande solidité de GE Power dont les ventes reculent de 11,1 %. Au total, le groupe affiche une baisse du CA de 38,5 % à 17,7 milliards de dollars et un cash-flow libre négatif de 2,1 milliards de dollars au second trimestre.

Rappelons également que General Electric est sous le coup d'une enquête de la SEC qui s’apprête à l’accuser d’avoir enfreint des règles comptable. Après des années de gestion désastreuse qui a été marquée par l’éviction de deux P-DG, Larry Culp a repris il y a deux ans un poste loin d’être facile. Au menu, c’est plutôt le régime : restructuration drastique, suppressions d’emplois, cessions et dépréciations d’actifs. Le groupe avait réussi diminuer son déficit net de 22,8 milliards en 2018 à 5,4 milliards de dollars.

Prochain rendez-vous ? General Electric publiera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre.