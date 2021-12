General Electric : Technip Energies et GE Gas Power remportent un contrat d'ingénierie pour le projet de capture et compression du carbone…

Technip Energies et GE Gas Power ont remporté un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour un projet pionnier à Teesside, au Royaume-Uni, qui comprend une centrale électrique au gaz naturel de classe H et une large solution de capture de carbone associée.

À la suite de ce FEED, bp invitera Technip Energies et GE Gas Power à soumettre un appel d'offre pour le contrat EPC qui couvrira la livraison de la centrale électrique et l'installation de la capture de carbone associée.

GE Gas Power apportera son expertise en matière d'ingénierie, d'opérabilité et d'intégration des centrales à cycle combiné au gaz naturel, tandis que Technip Energies se concentrera sur les installations de capture et de compression du carbone utilisant la technologie de capture du carbone Cansolv de Shell.

Technip Energies (PARIS : TE), leader d'un consortium avec GE Gas Power (NYSE : GE), a été sélectionné par bp, pour le compte de ses partenaires, pour réaliser une étude d'ingénierie d'avant-projet détaillé (FEED) pour le projet Net Zero Teesside (NZT) Power et les installations de compression de carbone du projet Northern Endurance Partnership (NEP) à Teesside, au Royaume-Uni.

Situé dans la région de Teesside au Royaume-Uni, le projet Net Zero Teesside vise à regrouper des entreprises industrielles, d'électricité et d'hydrogène qui souhaitent décarboner leurs opérations et devenir le premier cluster industriel décarboné du Royaume-Uni.

Cette contrat d'ingénierie couvre la conception et le développement de solutions techniques pour la centrale électrique de 860 mégawatts et l'installation de capture du carbone pour le projet NZT Power. Le consortium de Technip Energies et GE Gas Power utilisera la technologie de capture du CO 2 Cansolv de Shell, avec une capacité de capture prévue de 2 mtpa(1), et aura comme partenaire pour la construction le groupe anglais Balfour Beatty. Le contrat comprend également les installations de compression et d'exportation de CO 2 à haute pression de 4 mpta du projet NEP à Teesside.

Les sociétés travailleront ensemble pour développer un plan détaillé d'intégration à grande échelle des technologies de capture du carbone à base d'amines avec une centrale à cycle combiné au gaz naturel, alimentée par une turbine à gaz de pointe GE 9HA.02. Cette étude d'ingénierie explorera les améliorations des équipements des turbines à gaz et à vapeur pour améliorer le procédé de capture tout en cherchant à minimiser l'impact sur la production et les performances de la centrale et à préserver la valeur qu'une turbine à gaz apporte au réseau.

Le projet Net Zero Teesside Power sera l'une des premières centrales électriques au gaz à l'échelle commerciale au monde avec capture du carbone et partagera les installations de transport et de stockage de CO 2 en cours de développement par le projet Northern Endurance Partnership.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés, avec notre partenaire de consortium GE Gas Power, pour travailler sur Net-Zero Teesside Power, un projet pionnier de capture de carbone du secteur énergétique britannique. Mené par Technip Energies, le consortium sera soutenu par Shell Catalysts & Technologies, fournisseur de la technologie de capture de CO 2 Cansolv et Balfour Beatty, notre partenaire de construction au Royaume-Uni. Nos capacités en matière de projets de capture de carbone et d'intégration technologique, combinées à l'expertise de GE Gas Power dans l'ingénierie, l'opérabilité et l'intégration de centrales à cycle combiné au gaz naturel, viendront renforcer l'objectif de bp de développer l'un des premiers clusters industriels décarbonés au monde. Ce projet illustre parfaitement que la collaboration entre plusieurs industries est essentielle pour atteindre les objectifs zéro carbone. »

Martin O'Neill, Vice-président de la stratégie chez GE Gas Power, a ajouté : « GE considère les études d'ingénierie pour les projets CCUS comme une première étape cruciale vers la décarbonation des centrales à gaz et nous sommes impatients de collaborer avec bp sur un effort aussi important : capturer et réduire les émissions de carbone à grande échelle au Royaume-Uni. GE continue de faire progresser ses technologies d'énergie au gaz vers une production d'électricité à zéro carbone, et une partie de cette évolution consiste à s'appuyer sur notre expérience dans le domaine de la capture du carbone pour accélérer la réduction des émissions de carbone des centrales électriques à cycle combiné du futur. Grâce à la collaboration avec Technip Energiesnous développerons une feuille de route visant à soutenir l'objectif de bp de développer l'un des premiers clusters industriels décarbonés au monde. »

Stephen Tarr, Directeur général de l'activité Grands projets et autoroutes de Balfour Beatty, a déclaré : « Nous sommes à une étape importante dans la décarbonation du Royaume-Uni. Ce projet démontre une fois de plus comment, ensemble, nous exploitons l'esprit de collaboration pour aider à façonner les ambitions qui nous aideront à relever le défi du changement climatique. S'il reste inévitablement beaucoup à faire, aux côtés des partenaires du consortium, nous ouvrons la voie vers l'infrastructure durable du futur, alors que nous travaillons pour reconstruire de manière plus intelligente, plus verte et plus rapide. »



(1) mtpa : millions de tonnes par an

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise d'ingénierie et des technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. L'entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services. Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.

Pour plus d'informations : https://www.technipenergies.com

Information importante pour les Investisseurs et les Actionnaires

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que les définissent la section 27A du United States Securities Act de 1933, telle qu'amendée, et la section 21E du United States Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée. Ces déclarations prospectives concernent généralement des évènements futurs et des prévisions de revenus, de bénéfices, de flux de trésorerie ou d'autres aspects des activités ou des résultats d'exploitation de Technip Energies. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « attendre », « anticiper », « planifier », « avoir l'intention », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives » et des expressions similaires, y compris dans leur forme négative. L'absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, croyances

et hypothèses actuelles de Technip Energies concernant les développements et les conditions commerciales futurs et leurs effets potentiels sur Technip Energies. Bien que Technip Energies estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont faites, il ne peut y avoir aucune garantie que les développements futurs affectant Technip Energies seront ceux que Technip Energies anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de Technip Energies comportent des risques et des incertitudes (dont certains sont significatifs ou indépendants du contrôle de Technip Energies et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de l'expérience historique de Technip Energies et des attentes ou projections actuelles de Technip Energies. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réels pourraient différer significativement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives.

Pour toute information concernant les facteurs importants connus susceptibles d'entrainer un écart entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, veuillez consulter les facteurs de risque de Technip Energies énoncés dans les documents déposés par Technip Energies auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, qui incluent l'amendement n° 4 à la déclaration d'enregistrement de Technip Energies sur le formulaire F-1 déposé le 11 février 2021.Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Technip Energies ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

