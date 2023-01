General Electric conclut un accord avec l'agence polonaise de crédit à l'exportation

General Electric et le KUKE, l'agence polonaise de crédit à l'exportation (ECA), ont annoncé un accord de coopération stratégique en matière de financement à l'exportation d'une valeur d'un milliard d'euros pour aider les clients mondiaux de GE à décarboniser le secteur de l'énergie et à accroître l'électrification dans le monde. Grâce à cet accord conjoint, GE en Pologne travaillera avec le KUKE pour garantir l'assurance de la dette sur les transactions convenues, ce qui contribuera à faciliter d'importants investissements en capital.



Cet accord va permettre la réalisation de projets d'énergie renouvelable et de gaz dans le monde entier par le biais des exportations et de la chaîne d'approvisionnement polonaises.