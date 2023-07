General Electric plus optimiste sur ses perspectives

Le conglomérat General Electric a rehaussé ses objectifs annuels dans le sillage de profits trimestriels plus élevés que prévu. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action au deuxième trimestre est ressortie à 68 cents, soit 12 cents de mieux que le consensus. Les revenus ajustés ont augmenté de 19% à 15,90 milliards de dollars, dépassant les attentes du marché : 15 milliards de dollars.



" Les commandes et les revenus ont connu une croissance à deux chiffres, grâce à la forte croissance des services dans l'ensemble de notre portefeuille, à l'augmentation de la demande chez GE Aerospace et à des commandes record dans le domaine des énergies renouvelables " a commenté le PDG, H. Lawrence Culp, Jr.



Grâce à une seconde partie de semestre meilleure que prévu, GE a relevé ses objectifs 2023. Le bénéfice par action ajusté du groupe est anticipé entre 2,10 et 23,30 dollars contre de 1,70 à 2 dollars auparavant. La croissance interne des revenus ajustés est anticipée entre 10% et 15% contre de 5% à 10% auparavant. Le free cash flow est pour sa part attendu entre 4,1 et 4,6 milliards de dollars, à comparer avec une précédente fourchette d'objectifs de 3,6 à 4,2 milliards de dollars. Il s'était élevé à 415 millions de dollars au deuxième trimestre.