General Electric plus pessimiste sur ses prévisions de free cashflow en 2022

General Electric a enregistré une perte par action de 0,28 dollar au deuxième trimestre, soit une amélioration par rapport à l'exercice précédent où elle était de 1,08 dollar. Les revenus du groupe ont progressé de 2% à 18,64 milliards de dollars. Quant au free cashflow, il baisse de 19% à 162 millions de dollars. Les commandes de la branche GE Aerospace ont augmenté de 5,49 à 6,91 milliards de dollars (+26%). Celle de GE Healthcare enregistrent un léger repli et diminuent de 4,807 à 4,849 milliards de dollars (-1%).



La division Renewable energy voit aussi ses commandes se contracter de façon limitée. Elles passent de 3,209 à 3,109 milliards de dollars (-3%). Enfin, les commandes reçues par la branche Power sont aussi orientées en baisse (- 16%) de 4,805 à 4,047 milliards de dollars.



H. Lawrence Culp, Jr., président du conseil d'administration et chef de la direction de GE et chef de la direction de GE Aerospace, a déclaré : " L'aérospatiale a été un facteur clé de notre performance ce trimestre, alors que la reprise de l'industrie s'accélère. Dans les services à marge plus élevée, GE a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, avec une augmentation de 47% pour l'aérospatiale par rapport à l'année dernière."



GE a abaissé d'environ 1 milliard de dollars ses prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2022.