La valeur du jour à Wall Street - General Electric confirme ses objectifs 2023

Conglomérat américain, General Electric (GE) bondit de 8,31% à New York à 94,20 dollars après avoir confirmé ses prévisions pour l'année 2023 en préambule de sa conférence des investisseurs à Cincinnati, dans l'Ohio. Pour l'activité Aérospatiale, le groupe table sur une croissance organique du chiffre d'affaires entre 4% et 9%, un bénéfice d'exploitation de 5,3 à 5,7 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible en hausse par rapport à l'année précédente. Il s'était alors élevé à 4,9 milliards de dollars.



Pour GE Vernova, son portefeuille d'activités énergétiques (comprenant les énergies renouvelables) , GE vise une croissance organique du chiffre d'affaires de 1% à 5%, un bénéfice d'exploitation compris entre -0,6 et -0,2 milliard de dollars, et un flux de trésorerie disponible stable ou en légère amélioration. Il s'était alors élevé à 1,9 milliard de dollars. Pour cette activité, GE veut aussi générer des flux de trésorerie disponibles solides et à long terme dans le secteur de l'électricité.



En outre, GE réaffirme pour l'ensemble du groupe son souhait d'atteindre une croissance organique du chiffre d'affaires de 6% à 9%, un bénéfice par action ajusté de 1,60 à 2 dollars et un flux de trésorerie disponible de 3,4 à 4,2 milliards de dollars.