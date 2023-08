Le gouvernement britannique a soulevé lundi des préoccupations potentielles en matière de sécurité nationale à propos de l'accord conclu par l'entreprise publique française EDF pour racheter les activités de General Electric dans le domaine des turbines nucléaires, ordonnant aux entreprises de répondre à certains besoins en matière de sécurité.

L'offre d'EDF d'acquérir l'activité "Steam Power" de GE auprès du conglomérat américain a été

autorisé

par l'autorité britannique de régulation antitrust en mai 2023 après une première enquête.

"Le secrétaire d'État considère qu'il existe un risque pour la sécurité nationale en raison des capacités critiques de sécurité et de défense nationales liées aux systèmes de propulsion navale qui sont fournis par (l'unité GE)", a déclaré le gouvernement.

En émettant un ordre final sur l'accord d'EDF pour acheter l'unité via une filiale appelée GEAST UK, le gouvernement a demandé aux entreprises de répondre aux exigences de sécurité physique et de sécurité de l'information et de mettre en œuvre des dispositions de gouvernance pour protéger les informations sensibles.

Il a précisé qu'un observateur nommé par le gouvernement devait siéger au conseil d'administration de GEAST UK afin d'assister aux réunions. Il a également demandé aux entreprises de maintenir leurs capacités et leurs compétences en ce qui concerne les programmes essentiels du ministère de la défense en Grande-Bretagne.

GE et EDF n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage de Muvija M à Londres et Ananta Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Mark Porter et Paul Simao)