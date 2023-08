Le gouvernement britannique a soulevé lundi des questions de sécurité nationale qui pourraient découler de l'opération d'achat de certaines unités du groupe américain General Electric par l'entreprise publique française EDF, en ordonnant aux entreprises de répondre à certains besoins en matière de sécurité.

Le gouvernement a fait part de ces inquiétudes dans son ordonnance finale concernant l'achat par EDF de GE Oil & Gas Marine & Industrial UK Ltd et de GE Steam Power Ltd.

"Le secrétaire d'État considère qu'il existe un risque pour la sécurité nationale en raison des capacités critiques de sécurité et de défense nationales liées aux systèmes de propulsion navale qui sont fournis par les installations britanniques de GE Oil & Gas Marine & Industrial UK Limited et de GE Steam Power Ltd", a déclaré le gouvernement.