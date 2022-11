Les États-Unis condamnent l'espion chinois présumé à 20 ans de prison

Xu Yanjun, le premier espion chinois extradé aux États-Unis pour y être jugé, a été reconnu coupable en novembre 2021 par un jury fédéral des chefs d'accusation de conspiration et de tentative d'espionnage économique et de vol de secrets commerciaux.

Les procureurs avaient demandé une peine de 25 ans afin d'avoir un effet dissuasif sur des actions similaires, mais les avocats de Xu ont déclaré dans des documents judiciaires antérieurs qu'une telle demande de peine dépassait celles accordées à d'autres personnes reconnues coupables de tels crimes.

"La sentence d'aujourd'hui démontre la gravité de ces crimes et la détermination du ministère de la Justice à enquêter et à poursuivre les efforts du gouvernement chinois, ou de toute puissance étrangère, pour menacer notre sécurité économique et nationale", a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, dans un communiqué.

Xu, 42 ans, accusé d'être un agent de renseignement de carrière pour le ministère chinois de la Sécurité d'État, a été détenu en Belgique en 2018 après une enquête du Federal Bureau of Investigation.

Il aurait utilisé des pseudonymes et des sociétés-écrans entre 2013 et 2018 pour cibler plusieurs entreprises américaines du secteur de l'aviation et de l'aérospatiale, dont GE Aviation, une unité de General Electric Co.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas répondu aux questions de Reuters sur cette condamnation. L'année dernière, le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les accusations portées contre Xu de "pure fabrication".

Les responsables américains affirment que le gouvernement chinois représente la plus grande menace à long terme pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis et qu'il déploie des efforts sans précédent pour voler des technologies essentielles aux entreprises et aux chercheurs américains.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que son agence ouvre un nouveau dossier de contre-espionnage lié à la Chine environ deux fois par jour.