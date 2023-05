Les États-Unis s'apprêtent à autoriser GE à fabriquer en Inde des moteurs pour les avions militaires de New Delhi

L'administration Biden est sur le point de signer un accord qui permettrait à General Electric Co de produire dans ce pays des moteurs d'avion équipant les appareils militaires indiens, selon trois personnes informées de la décision.

Un accord finalisant la production conjointe des moteurs devrait être signé et annoncé en temps utile lorsque le président Joe Biden accueillera le Premier ministre indien Narendra Modi pour une visite d'État officielle le 22 juin, ont déclaré ces personnes sous couvert d'anonymat car la décision n'a pas été rendue publique.

La Maison Blanche, qui a déclaré en janvier qu'elle avait reçu la demande de production conjointe des moteurs en Inde, s'est refusée à tout commentaire. GE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Washington s'efforce d'approfondir ses relations avec la plus grande démocratie du monde et considère le renforcement des liens militaires et technologiques avec ce pays d'Asie du Sud comme un contrepoids essentiel à la domination de la Chine dans la région.

L'Inde, premier importateur d'armes au monde, dépend de la Russie pour près de la moitié de ses approvisionnements militaires et a acheté des avions de chasse, des chars, des sous-marins nucléaires et un porte-avions au fil des décennies.

New Delhi a frustré Washington en participant à des exercices militaires avec la Russie et en augmentant ses achats de pétrole brut, une source essentielle de financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine.

L'entreprise publique indienne Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) avait précédemment déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser le moteur 414 fabriqué par GE sur une deuxième génération d'avions de combat légers et qu'elle était en pourparlers pour la production nationale de ces moteurs.

L'accord n'est pas finalisé et doit également être notifié au Congrès américain, selon deux des personnes informées de l'arrangement.

Washington exerce un contrôle strict sur les technologies militaires nationales qui peuvent être partagées ou vendues à d'autres pays.

Un partenariat plus large entre les États-Unis et l'Inde, annoncé au début de l'année, vise à encourager les entreprises des deux pays à collaborer, notamment dans le domaine des équipements militaires et des technologies de pointe.

Alors que GE a proposé un certain transfert de technologie à HAL, qui produira les moteurs en tant que fabricant sous licence, l'Inde fait pression pour que davantage de technologies soient partagées, selon l'une des personnes ayant eu connaissance des conversations.

L'Inde souhaite acquérir le savoir-faire nécessaire à la fabrication de moteurs d'avion. Bien qu'elle puisse fabriquer des avions de combat sur son territoire, elle n'a pas la capacité de produire des moteurs pour les propulser.

HAL utilise un moteur GE plus léger pour les 83 avions de combat légers qu'elle fabrique pour l'armée de l'air indienne. Cependant, l'Inde a l'intention de produire plus de 350 avions de combat pour son armée de l'air et sa marine au cours des deux prochaines décennies, qui pourraient être propulsés par le GE 414. (Reportage de Trevor Hunnicutt à Washington, Krishn Kaushik à New Delhi et Rajesh Kumar Singh à Chicago ; sous la direction de Heather Timmons et Jamie Freed)