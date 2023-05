Orion Governance acquiert une licence de technologie auprès de GE pour fournir une solution de gouvernance des données de nouvelle génération

Orion Governance a annoncé la signature d'un accord de licence avec GE pour une technologie qui permettra à Orion de fournir une solution de gouvernance des données de nouvelle génération. Orion intégrera certains outils exclusifs développés en interne par l'activité Gas Power de GE dans la plateforme EIIG afin d'améliorer les capacités de gouvernance et de sécurité des données d'Orion, et GE prévoit de mettre en œuvre EIIG à certaines fins de gouvernance interne des données Les outils pertinents développés par GE comprennent la gouvernance de l'accès aux données en temps quasi réel par rapport aux règles d'accès définies par l'entreprise, une solution de gouvernance automatisée de l'infrastructure et un programme de contrôle d'accès sécurisé aux données permettant de crypter et de contrôler l'extraction des données.