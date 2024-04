General Insurance Corporation of India est un fournisseur mondial de solutions de réassurance basé en Inde. La société a pour activité la prise en charge de tout ou partie du risque associé aux polices d'assurance existantes souscrites à l'origine par d'autres compagnies d'assurance. La société est engagée dans des activités nationales et internationales. Dans le cadre de ses activités nationales, elle fournit des services de réassurance aux compagnies d'assurance générale directe sur le marché indien. Elle propose diverses catégories d'assurance, telles que l'assurance incendie, l'assurance automobile, l'assurance aviation, l'assurance ingénierie, l'assurance maladie, l'assurance agricole, l'assurance maritime, l'assurance maritime et l'assurance vie, entre autres. Le portefeuille santé de la société comprend principalement des cessions obligatoires et des affaires proportionnelles nationales, quelques traités COVID-19 sélectifs et des régimes de masse gouvernementaux, en plus des affaires souscrites par les succursales étrangères. La société apporte son soutien aux compagnies d'assurance vie indiennes par le biais de traités et de réassurances facultatives.

Secteur Réassurance