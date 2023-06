General Mills, Inc. : Deutsche Bank Securities neutre sur le dossier

General Mills, Inc. figure parmi les 1ers groupes agroalimentaires mondiaux. Le groupe propose des céréales de petit-déjeuner, des plats préparés, des légumes congelés, des pizzas surgelées, des pâtes prêtes à l'emploi, des yaourts, des desserts, des sauces, etc. notamment sous les marques Cheerios, Pillsbury, Green Giant, Old El Paso, Progresso, Wheaties, Häagen-Dazs, Nature Valley, Betty Crocker et Wanchai Ferry. Par ailleurs, General Mills, Inc. vend des aliments pour animaux de compagnie. L'activité s'organise autour de 2 marchés : - distribution grand public ; - restauration et boulangerie : vente de produits aux restaurants, aux boulangeries, aux exploitants de distributeurs automatiques de plats ainsi qu'aux cafétérias des écoles et des entreprises. 77,4% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Transformation des aliments