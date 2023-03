General Mills : La valeur du jour à Wall Street - General Mills relève ses objectifs pour l'année 2023

En dépit de résultats mitigés au troisième trimestre de l'exercice 2023, General Mills progresse de 0,73% à 82,73 dollars à New-York. Le groupe alimentaire a revu à la hausse ses perspectives pour 2023. Il vise des ventes nettes organiques en hausse de 10% à 11% contre une prévision de 10% auparavant. Il s'attend à un bénéfice d'exploitation ajusté en progression de 7% à 8 % à taux de change constant, contre une fourchette précédente de +6% à +7 %. Son BPA dilué ajusté devrait désormais augmenter de 8% à 9 % à taux de change constant alors que le groupe prévoyait une hausse de 7% à 8 %.



L'impact net des cessions, des acquisitions et des taux de change devrait réduire la croissance dees ventes nettes déclarées de General Mills pour l'ensemble de l'année d'environ 4,5%. Les taux de change devraient réduire le bénéfice d'exploitation ajusté et la croissance du BPA dilué ajusté d'environ 1%.



Concernant ses résultats au troisième trimestre, General Mills indique que son bénéfice net attribuable a diminué de 16% pour atteindre 553 millions de dollars. Sur cette période, son bénéfice par action dilué a reculé de 15 % à 92 cents.



Le bénéfice d'exploitation de 730 millions de dollars a également baissé de 10 % en raison de l'augmentation des frais de vente, des frais généraux et des frais administratifs.



Son BPA dilué a diminué de 15% pour atteindre 92 cents en raison de la baisse du bénéfice d'exploitation.



Toutefois, ses ventes nettes ont augmenté de 13 % pour atteindre 5,1 milliards de dollars. Sa marge brute a augmenté de 160 points de base pour atteindre 32,5 % des ventes.