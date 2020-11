General Mills : Les stars internationales du tennis transforment le lancement de Old El Paso Tortilla en un événement caritatif mondial

#MessFreeChallenge profite aux banques alimentaires du monde entier

Ce qui a commencé comme un nouveau lancement de produit pour Old El Paso Tortilla Pockets™ en Australie s'est transformé en un match mondial entre des joueurs de tennis de premier plan, et le gagnant est les banques alimentaires locales. Alors que la balle a rebondi dans le monde entier, elle a atterri en Amérique du Nord avec le #MessFreeChallenge mené par la star canadienne du tennis Genie Bouchard à la phénomène américaine du tennis Sofia Kenin. Et Kenin a terminé avec un dernier défi à sa rivale et adolescente Iga Swiatek.

Tennis stars around the world participated in the Old El Paso #MessFreeChallenge which resulted in not only some cool tricks being performed, but with 100,000 products/meals being donated to local food banks around the world. (Photo: Business Wire)

La star australienne du tennis Nick Kyrgios a lancé le #MessFreeChallenge qui s'était initialement associé à sa Fondation NK dans le cadre du lancement des Old El Paso Tortilla Pockets - un nouveau produit spécialement conçu pour les repas mexicains sans dégâts en Australie et en Europe. Le dévoilant à ses abonnés Instagram et Twitter, Kyrgios a lancé son #MessFreeChallenge, montrant à quel point il est facile de jouer au tennis d'une seule main tout en mangeant une Old El Paso Tortilla Pocket™. Kyrgios a ensuite défié la légende du tennis australien Lleyton Hewitt et à partir de là, la compétition a explosé, les trucs sont devenus plus fous et les dons dans chaque pays ont décollé, avec 100 000 produits / repas donnés aux banques alimentaires locales.

Pour voir toutes les vidéos #MessFreeChallenge, cliquez ici et pour une vidéo des moments forts, cliquez ici.

Bouchard et Kenin ont eu un défi plus difficile puisque les poches Tortilla sans dégâts ne sont pas encore disponibles en Amérique du Nord. Au lieu de cela, elles ont montré leurs compétences en utilisant les bols à tortilla Old El Paso. Alors que la compétition est engageante pour tous ces grands du tennis et leurs fans, ce n'est rien comparé à ceux du monde entier confrontés à la faim chaque jour.

« Ce qui a commencé comme un lancement de produit sur un marché avec un pro du tennis est devenu un événement mondial de tennis étoilé », a déclaré Arjoon Bose, directeur de la culture et de l'expérience de marque chez General Mills pour le segment Europe et Australie de General Mills. « Suite à la popularité du #MessFreeChallenge en Australie, Kyrgios a rallié la communauté du tennis du monde entier à commencer par son bon ami, l'emblématique Sir Andy Murray, pour accélérer cette campagne convaincante en un exemple d'athlètes internationaux agissant comme une force unie pour le bon dans leurs communautés - tout en ayant une surenchère amusante et en dégustant de bonnes tortillas. »

Depuis que Kyrgios a lancé le défi, des stars du tennis d'Australie, du Royaume-Uni, de France, d'Espagne, de Suisse, d'Ukraine, de Croatie, de République tchèque, de Russie, de Pologne, d'Inde, de Porto Rico, du Canada et des États-Unis ont participé. Avec Kyrgios, Hewitt, Murray, Bouchard, Kenin and Swiatek, les autres noms du monde du tennis sont Sam Stosur, Matt Ebden, Heather Watson, Leon Smith, Katie Swan, Freya Christie, Emma Raducanu, Gael Monfils, Benoit Paire, Elina Svitolina, Garbine Muguruza, Belinda Bencic, Petra Martic, Karolina Muchova, Anastasia Pavlyunchenkova, Monica Puig et Leander Paes.

Le #MessFreeChallenge accompagne l'engagement de General Mills, de sa Fondation et de ses marques à lutter contre la faim dans le monde en soutenant les banques alimentaires et d'autres programmes de lutte contre la faim. Au milieu de la pandémie de la COVID-19, la General Mills Foundation a fourni 9 millions de dollars en subventions pour soutenir l'accès à la nourriture dans le monde. General Mills a fabriqué pour donner immédiatement 5 millions de dollars en dons alimentaires aux banques alimentaires Feeding America. Cheerios a fait don de 1,3 million de dollars à No Kid Hungry pour aider à nourrir les enfants affamés au milieu des fermetures d'écoles de la COVID-19 et Old El Paso a fait don de 120 000 dollars à Feeding America dans le cadre de son #TacoTuesdayChallenge.

Bose a conclu : « En tant qu'entreprise mondiale, General Mills a la possibilité de faire une différence dans les communautés qu'elle sert. Le #MessFreeChallenge d'Old El Paso est l'excellent exemple d'une marque utilisant sa taille et son envergure pour aider ceux qui en ont le plus besoin dans le monde tout en apportant des moments de joie en ces temps avec des personnalités sportives populaires. »

À propos de General Mills

General Mills est une entreprise alimentaire mondiale de premier plan dont le but est de fabriquer des aliments que le monde aime. Ses marques comprennent Cheerios, Annie's, Yoplait, Nature Valley, Häagen-Dazs, Betty Crocker, Pillsbury, Old El Paso, Wanchai Ferry, Yoki, BLUE et plus encore. Basée à Minneapolis, Minnesota, États-Unis, General Mills a généré un chiffre d'affaires net de 17,6 milliards de dollars américains pour l'exercice 2020. En outre, la part de General Mills dans les ventes nettes des coentreprises non consolidées s’est élevée à 1,0 milliard de dollars américains.

