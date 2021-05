General Mills : Les cartes d'encouragement Cheerios sont de retour pour soutenir les athlètes canadiens aux Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés

Sans spectateurs étrangers et avec un décalage horaire de 13 heures (HNE), les cartes d’encouragement emblématiques de Cheerios sont plus importantes que jamais, selon les athlètes olympiques

À moins de 70 jours des Jeux Olympiques, Cheerios invite les Canadiens à encourager et soutenir Équipe Canada. Une décision historique a été prise plus tôt cette année lorsque les athlètes canadiens ont appris qu'ils compétitionneraient sans spectateurs étrangers dans les tribunes. Ajoutez à cela un décalage horaire de 13 heures (HNE), et Équipe Canada aura plus que jamais besoin de notre soutien. Pour s'assurer que nos encouragements parviennent directement à Équipe Canada lorsqu'elle en a le plus besoin, Cheerios ramène ses boîtes « d’encouragement ». Les Canadiens peuvent écrire à la main des messages sincères à l'intention des athlètes d'Équipe Canada qui visent l'or. Obtenez vos cartes d’encouragement sur des boîtes de Cheerios Honey Nut, Multi-Grain et Yellow Box, jusqu'à l’épuisement des stocks.

Pour montrer l'impact que peut avoir l’encouragement, Cheerios s'associe aux athlètes d'Équipe Canada, notamment Andre De Grasse (athlétisme), Penny Oleksiak (natation), Rosie MacLennan (trampoline), Matt Berger (planche à roulettes) et Jennifer Abel (plongeon).

« L’encouragement est une chose puissante, c'est pourquoi nous avons créé le programme des cartes d’encouragement il y a plus de 10 ans », déclare Emma Eriksson, vice-présidente du marketing chez General Mills Canada. « Nous avons vu l'impact qu'elles ont eu sur les athlètes au cours des nombreuses années pendant lesquelles nous avons été un fier supporteur d'Équipe Canada. La route a été très longue pour eux cette année, et ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. Des recherches ont montré que l’encouragement d'une foule peut être directement lié à la performance d'un athlète*. Avec environ 400 athlètes d'Équipe Canada qui devraient être loin de chez eux et jongler avec de nouvelles restrictions, nous pouvons faire en sorte que chaque athlète ressente notre encouragement à distance. »

Depuis la création du programme, plus de 100 000 cartes d’encouragement ont été distribuées aux athlètes. Cette année, Cheerios lance de nouvelles publicités et un emballage audacieux afin d'inciter les Canadiens à envoyer la plus grande quantité de cartes d’encouragement à ce jour.

« Il y a quelque chose de magique à marcher sur la piste et à entendre les encouragements de nos supporteurs », déclare la star de l'athlétisme Andre De Grasse. « Cette année, ce soutien en personne nous manquera, alors chaque carte d’encouragement que nous recevons est une victoire. Elles nous donnent l'énergie dont nous avons besoin et nous rappellent que les Canadiens de chez nous nous soutiennent. Canada, continuez à envoyer des cartes d’encouragement! »

En quatre étapes faciles, les Canadiens peuvent donner à un athlète d'Équipe Canada ce petit supplément d'énergie nécessaire pour compétitionner.

(1) Recherchez les boîtes de Cheerios spécialement marquées dans les épiceries du pays, jusqu'à l’épuisement des stocks. En prime, à l'achat de deux boîtes de Cheerios, vous recevrez une serviette de plage gratuite qui vous permettra d'encourager le Nord partout où vous irez cet été. (2) Découpez la carte d’encouragement sur la boîte de céréales. (3) Écrivez un message d'encouragement pour Équipe Canada (4) Déposez-la dans une boîte aux lettres de Postes Canada. Avec l'aide de Postes Canada, les cartes seront livrées gratuitement aux athlètes au village olympique de Tokyo. Le dernier jour pour envoyer des cartes physiques est le 30 juin.

Pour susciter encore plus d'enthousiasme alors que les Olympiens se disputent le podium, les athlètes d’Équipe Canada apparaîtront sur les boîtes de Cheerios pendant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo. Ne manquez pas de chercher ces boîtes en édition limitée sur les rayons en juin.

Pour en savoir plus sur le programme, visitez le site @CheeriosCA sur Instagram ou BeTheCheer.ca.

*NPR Short Wave. (20 août 2020). How The Lack of Fans Is Changing the Psychology of Sports (Comment le manque de supporteurs change la psychologie du sport). https://www.npr.org/transcripts/903880928

