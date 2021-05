General Mills : rachat d'une activité à Tyson Foods

Tyson Foods annonce la cession de son activité de friandises pour animaux de compagnie à General Mills, pour environ 1,2 milliard de dollars, transaction soumise aux approbations et conditions usuelles, et qui devrait être finalisée d'ici la fin de son exercice 2021.



Cette cession comprend les marques Nudges, True Chews et Top Chews, ainsi qu'un site de production à Independence, en Iowa. Tyson Foods continuera de fournir des ingrédients de viande à cette activité après sa prise de contrôle par General Mills.



L'activité ainsi cédée a généré un chiffre d'affaires de plus de 240 millions de dollars sur la période de douze mois jusqu'au 3 avril dernier. Elle regroupe environ 300 employés qui seront repris par l'acquéreur.



