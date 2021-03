General Mills : vend sa part de 51% dans les activités européennes de Yoplait à Sodiaal

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe américain d'agroalimentaire General Mills a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe en vue de vendre sa participation de 51% dans les activités européennes de Yoplait à la coopérative française de produits laitiers Sodiaal.

En contrepartie, General Mills deviendra propriétaire à 100% de l'activité canadienne de Yoplait, en acquérant les 49% détenus par Sodiaal, et utilisera les marques Yoplait et Liberté aux Etats-Unis et au Canada sans verser de royalties.

Les activités européennes de Yoplait resprises par Sodiaal ont réalisé un chiffre d'affaires net de 740 millions de dollars en 2020. Les activités de yaourts détenues à 100% par General Mills aux Etats-Unis et au Canada ont généré 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires net pour l'exercice 2020.

La transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, devrait être finalisée d'ici à la fin de 2021.

-Tonya Garcia, MarketWatch

(Version française Aurélie Henri) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 09:19 ET (13:19 GMT)