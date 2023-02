General Mills : objectifs relevés pour 2022-23

A l'occasion d'une présentation stratégique, General Mills -exploitant entre autres des marques Cheerios, Häagen-Dazs et Yoplait- indique relever ses prévisions pour l'exercice 2022-23, revendiquant une 'solide performance continue sur le marché'.



Le groupe agroalimentaire affirme ainsi viser désormais une croissance du BPA ajusté de 7 à 8% à changes constants, une hausse du profit d'exploitation ajusté de 6 à 7% à changes constants, et une croissance organique des ventes d'environ 10%.



'Avec l'exécution cohérente de sa stratégie Accelerate, General Mills est bien positionné pour continuer à générer une croissance rentable et des rendements de premier plan pour ses actionnaires dans les années à venir', ajoute-t-il.



