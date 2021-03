General Mills prêt à céder à Sodiaal les opérations de Yoplait en Europe

Paris (awp/afp) - Le groupe coopératif français Sodiaal a trouvé un accord avec l'américain General Mills pour reprendre le contrôle des activités de la marque Yoplait en Europe, tandis que General Mills récupérera l'intégralité de Yoplait Canada, annoncent les groupes mardi.

"Un retour dans le patrimoine national de ce fleuron laitier (...) représenterait un motif de fierté pour les 17.600 éleveurs et les 9.000 salariés de la coopérative", affirme Sodiaal dans un communiqué.

Le groupe coopératif avait cédé en 2011 à General Mills 51% du capital de Yoplait, une marque qu'il avait créée en 1965.

Les groupes espèrent conclure la transaction cette année, à l'issue de la procédure de consultation des salariés et de notification aux autorités de la concurrence.

L'accord prévoit que General Mills vende "sa participation majoritaire de 51% dans Yoplait S.A.S. à Sodiaal (...) en échange de la pleine propriété de l'activité canadienne de Yoplait et d'un taux de redevance réduit pour l'utilisation des marques Yoplait et Liberté aux États-Unis et au Canada", indique le groupe américain dans un communiqué.

"À l'issue de la transaction, General Mills détiendrait la totalité des activités de produits laitiers aux États-Unis et au Canada qui ont généré un chiffre d'affaires net combiné de 1,4 milliard de dollars au cours de l'exercice 2020 et distribuerait les produits de marques Yoplait et Liberté aux États-Unis et au Canada sur une base libre de redevances", précise le groupe.

De l'autre côté, "Sodiaal piloterait les ventes de Yoplait en Europe pour un chiffre d'affaires annuel de 660 millions d'euros au 31 mai 2020 (CA hors Etats-Unis, Canada), réalisé en France à plus de 70%, ainsi que la gestion de ses franchises dans 40 pays dans le monde", écrit le premier groupe coopératif français (près de 5,1 milliards de chiffres d'affaires en 2019).

La coopérative se dit "heureuse de préparer l'accueil (...) des 1.250 salariés que représenteraient Yoplait en France, UK [Royaume-Uni] et Irlande".

afp/rp