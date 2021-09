General Mills, propriétaire de Cheerios, dépasse les estimations de ventes trimestrielles.

Le fabricant de Cheerios General Mills Inc a annoncé mercredi des ventes supérieures aux prévisions pour le premier trimestre, la forte croissance de son activité d'aliments pour animaux de compagnie ayant amorti un ralentissement de la demande pour ses sauces de cuisson et ses produits de boulangerie.

Les achats d'aliments pour animaux de compagnie, tels que la marque haut de gamme Blue Buffalo de General Mills, ont grimpé en flèche l'année dernière, les clients restés à la maison ayant adopté des chats et des chiens pour atténuer le stress de la pandémie.

Sur une base déclarée, les ventes nettes de la division des aliments pour animaux de compagnie de General Mills ont augmenté de 25 % pour atteindre 488 millions de dollars au cours du trimestre.

Les ventes nettes totales ont atteint 4,54 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 29 août, contre 4,36 milliards de dollars un an plus tôt, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 4,29 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. (Reportage de Deborah Sophia et Praveen Paramasivam à Bengaluru ; Rédaction d'Aditya Soni)