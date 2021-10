GM : Jefferies à 'conserver' après la réunion investisseurs

Jefferies a maintenu jeudi sa recommandation 'conserver' assortie d'un objectif de cours de 53 dollars sur l'action GM au lendemain de la journée d'investisseurs organisée par le groupe automobile.



Le courtier explique que le constructeur américain a dévoilé hier soir des projections ambitieuses, allant bien au-delà des attentes, avec notamment un objectif de chiffre d'affaires de 275 à 315 milliards de dollars à horizon 2030.



Avec la réorientation de son activité vers les véhicules électriques et les logiciels, GM s'est également donné comme ambition de dégager une marge bénéficiaire comprise entre 12% et 14%, fait remarquer le broker.



Dans le même temps, GM a présenté un scénario jugé plus crédible pour ce qui concerne le taux de pénétration des véhicules électriques, qui représenteront selon lui 50% du marché à horizon 2030, et non plus 100% comme il pouvait l'envisager jusqu'à présent.



Une trajectoire que Jefferies juge plus conforme aux estimations établies par le marché ou les autorités fédérales.



Dans sa note, l'intermédiaire juge toutefois qu'il va falloir du temps aux investisseurs pour digérer toutes ces annonces, sur un marché qu'il estime très concurrentiel et où de nombreux rivaux tentent de se faire une place en déployant peu ou prou la même stratégie.



A la Bourse de New York, l'action GM progressait de 3,5% jeudi matin.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.