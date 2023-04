GM : Mizuho initie à 'neutre', objectif 39 dollars

Mizuho a initié jeudi la couverture du titre General Motors avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours établi à 39 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste loue les ambitions du constructeur automobile américain dans les véhicules électriques, qui ne représentent pour l'instant que 2% de son portefeuille.



Il salue également les projets d'intégration verticale du groupe, avec la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement en batteries via sa filiale Ultium, tout comme ses initiatives dans les systèmes d'assistance et la conduite autonome.



Tous ces éléments sont de bon augure pour GM, estime Mizuho, qui s'inquiète néanmoins de la transition en couts d'un modèle très rentable reposant à 98% sur les moteurs à combustion vers les véhicules électriques qui dégagent à l'heure actuelle des marges brutes négatives allant de -15% à -30%.



S'ajoutent à cela, selon l'intermédiaire, un possible ralentissement de l'économie et un affaiblissement des prix des voitures, prévient-il dans la note.



