GM : Wedbush Securities évoque un cours à 100 dollars

Wedbush Securities a renouvelé lundi son opinion 'surperformance' sur GM, assortie d'un objectif de cours de 85 dollars, estimant que l'année 2022 pourrait constituer une 'opportunité en or' pour le constructeur en vue d'accélérer son développement dans les véhicules électriques.



'Au-delà des difficultés de court terme (problèmes de puces, rappel du Bolt) et à l'approche de 2022 et 2023, nous pensons que GM dispose d'une opportunité en or pour poser les bases de sa transformation vers l'électrique et convertir 20% de sa gigantesque base de clients en utilisateurs de véhicules électriques d'ici à 2026, voire plus de 50% à horizon 2030', explique le courtier américain dans une note.



Pour Wedbush, cette mue est non seulement appelée à changer la trajectoire de croissance du groupe automobile sur le long terme, mais aussi sa valorisation en Bourse, avec un chiffre d'affaires qui pourrait doubler d'ici à 2030.



D'après le broker, le titre GM pourrait ainsi atteindre le seuil des 100 dollars au cours des 12 ou 18 prochains mois dans l'hypothèse d'un scénario favorable ('bull case') qui verrait la stratégie du groupe dans l'électrique commencer à prendre forme, voire sérieusement se matérialiser.



