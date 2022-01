GM : Wedbush voit toujours 100 dollars avec le Silverado

Wedbush Securities maintient son opinion 'surperformance' sur GM alors que le groupe automobile américain doit dévoiler dans la journée le Chevrolet Silverado E, son tout nouveau pick-up électrique.



A en croire l'analyste, la présentation de Mary Barra va marquer le début du spectaculaire tournant vers l'électrique que le constructeur compte opérer dans les 12 à 18 mois qui viennent.



'Nous pensons qu'avec la matérialisation de la vision de GM dans l'électrique au cours des prochaines années, le titre va bénéficier d'une revalorisation en 2022 basée davantage sur la nature disruptive de sa technologie et sa percée dans les véhicules électriques plutôt que sur une valorisation traditionnelle de constructeur automobile', résume-t-il.



Wedbush, qui affiche un objectif de cours de 85 dollars, pense que la valeur pourrait même atteindre le seuil des 100 dollars en cas de scénario favorable ('bull case').



