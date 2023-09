Cruise, l'unité de robotaxi de General Motors, a dévoilé jeudi un véhicule à conduite autonome accessible aux personnes handicapées, alors même qu'elle attend une autorisation réglementaire clé pour construire et déployer des véhicules sans contrôle humain.

Le véhicule accessible aux fauteuils roulants, appelé Cruise WAV, est basé sur son véhicule sans conducteur Origin, qui fonctionne sans volant et sans pédales, et qui permet aux passagers de s'asseoir face à face.

Cruise, qui exploite actuellement une flotte de Chevrolet Bolt équipées de sa technologie autonome, a déposé une demande auprès de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) au début de l'année dernière pour déployer jusqu'à 2 500 Origins par an. La NHTSA devrait rendre sa décision prochainement.

Jeudi, Cruise a déclaré qu'il prévoyait de lancer le WAV avec un pilote pour un petit groupe d'utilisateurs l'année prochaine, sous réserve des approbations réglementaires, ajoutant que les essais en circuit fermé du véhicule commenceront le mois prochain.

Les entreprises de transport public, y compris les opérateurs de robotaxi, ont été critiquées pour ne pas avoir suffisamment de véhicules accessibles en fauteuil roulant pour les personnes handicapées, qui sont souvent confrontées à des pénuries et à des temps d'attente importants.

Le dévoilement de Cruise WAV intervient également à un moment critique, car Cruise et Waymo, son rival d'Alphabet, ont reçu l'autorisation de faire rouler leurs robotaxis jour et nuit à San Francisco et de faire payer les passagers, malgré la forte opposition des résidents et des agences de la ville pour des raisons de sécurité et de perturbation des opérations de sauvetage des premiers intervenants.