Cruise, la filiale de General Motors spécialisée dans les robotsaxis, a annoncé mardi avoir nommé un ancien ingénieur fondateur de la Xbox au poste de PDG de la société de véhicules autonomes du constructeur automobile.

Marc Whitten prendra ses fonctions de directeur général le 16 juillet, a annoncé Cruise. Cruise a eu deux co-présidents à la tête de l'entreprise depuis que Kyle Vogt a démissionné l'année dernière, suite à un accident impliquant un de ses véhicules sans conducteur en Californie.

Whitten a été ingénieur fondateur de Xbox et Xbox Live, directeur général et vice-président d'Amazon.com pour toute une série d'appareils et de services de divertissement, et a occupé d'autres postes chez Sonos et Create chez Unity.

GM a également déclaré séparément que Craig Glidden resterait président et directeur administratif de Cruise, mais qu'il quitterait son poste de directeur juridique et de la politique publique de GM.

GM a déclaré que Grant Dixton, qui a précédemment occupé le poste de directeur juridique d'Activision Blizzard et de conseiller général de Boeing, deviendra directeur juridique et de la politique publique de GM le 15 juillet. M. Glidden sera également vice-président exécutif et conseiller stratégique de GM.

Cruise a perdu plus de 8 milliards de dollars depuis 2016 et a fait face à une série de défis depuis octobre dernier, lorsque la Californie a révoqué son permis d'exploiter des véhicules sans conducteur après un accident dans lequel l'un de ses robotaxis a heurté une piétonne et l'a traînée sur 20 pieds (6 mètres).

Le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la National Highway Traffic Safety Administration enquêtent sur Cruise.

Depuis l'accident, Cruise a licencié neuf cadres. M. Vogt et le cofondateur de la société, Dan Kan, ont tous deux démissionné, et Cruise a réduit d'un quart son personnel.

La semaine dernière, la California Public Utilities Commission a déclaré que Cruise paierait l'amende maximale de 112 500 dollars, soit 7 500 dollars pour chacun des 15 jours pendant lesquels Cruise a dissimulé des informations sur l'incident, alors que la société avait proposé de les payer et d'encourager le partage d'informations. Depuis avril, Cruise a repris la conduite autonome supervisée à Phoenix, Houston et Dallas, en plus de ses essais en cours à Dubaï.

Cruise a également annoncé mardi qu'elle avait embauché Nick Mulholland, responsable de la communication mondiale de Rivian, en tant que directeur de la communication et du marketing. (Reportage de David Shepardson ; édition de Will Dunham)