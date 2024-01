L'unité de robotaxi Cruise de General Motors a proposé vendredi de payer 75 000 dollars pour résoudre une enquête menée par les régulateurs californiens sur son incapacité à divulguer les détails d'un accident de piéton impliquant une voiture autopilotée.

En décembre, la California Public Utilities Commission a ordonné à Cruise de se présenter à une audience le 6 février, l'accusant d'avoir trompé la commission "par omission" sur l'étendue et la gravité de l'accident et d'avoir "induit en erreur les commentaires publics" sur les interactions avec l'agence.

Cruise, qui a licencié neuf cadres, dont son directeur de l'exploitation et son directeur juridique et politique, à la suite de l'accident d'octobre, a demandé que l'audience soit reportée et a cherché un autre mode de résolution des litiges.

Cruise, qui a engagé le cabinet d'avocats Quinn Emanuel pour examiner sa réponse à l'accident, a déclaré dans un document déposé vendredi que l'enquête devrait être achevée et que les conclusions devraient être rendues publiques avant le 6 février. Dans le cadre de son offre de règlement, Cruise a également proposé d'augmenter ses rapports sur les collisions à la commission.

Cruise a déclaré qu'elle "s'engageait à entreprendre des améliorations significatives de ses processus en ce qui concerne ses interactions avec les régulateurs" et qu'elle "s'engageait à accroître la transparence, la coopération et à rétablir la confiance des régulateurs avec la commission".

L'entreprise de taxis-robots a retiré tous ses véhicules américains des essais de conduite autonome après que la Californie a suspendu son permis d'essais sans conducteur à la suite de l'accident d'octobre. Le PDG de l'unité, Kyle Vogt, et le cofondateur, Dan Kan, ont démissionné en novembre.

Cruise a déclaré en décembre qu'elle réduisait ses effectifs de 24 %, licenciant 900 de ses 3 800 employés.

Le 2 octobre, un piéton renversé par un autre véhicule a été projeté sur la trajectoire d'un véhicule autonome de Cruise et traîné sur une distance de 6 mètres. La Californie a suspendu le permis d'essai et Cruise a interrompu toutes ses opérations d'essai aux États-Unis.

La commission a déclaré en décembre qu'un représentant de Cruise avait téléphoné à une analyste de la commission le lendemain de l'accident et l'avait informée de la collision, mais avait omis de préciser que le Cruise AV avait effectué la manœuvre de retournement qui avait entraîné le piéton sur une distance supplémentaire de 20 pieds à une vitesse de 7 miles par heure.

GM a déclaré en novembre qu'il réduirait les coûts de Cruise, qui a perdu plus de 700 millions de dollars au troisième trimestre et plus de 8 milliards de dollars depuis 2016.

En octobre, le département californien des véhicules motorisés a ordonné à Cruise de retirer ses voitures sans conducteur des routes de l'État, les qualifiant de risque pour le public et affirmant que la société avait fait de fausses déclarations sur la sécurité de sa technologie. Le même mois, la National Highway Traffic Safety Administration a ouvert une enquête sur les risques encourus par Cruise pour les piétons. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Clarence Fernandez et William Mallard)