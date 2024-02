Ford Motor a déclaré mardi des dividendes réguliers et complémentaires de 15 cents et 18 cents par action pour le premier trimestre, devenant ainsi le deuxième constructeur automobile de Detroit à privilégier le retour de liquidités aux actionnaires.

La semaine dernière, son homologue General Motors a présenté des perspectives optimistes pour 2024, et la directrice générale Mary Barra a indiqué que les actionnaires obtiendraient une plus grande part des liquidités provenant des ventes de camions et de SUV à combustion de GM par le biais de rachats d'actions.

Les réductions de coûts et la demande de SUV et de camionnettes ont aidé les constructeurs automobiles à compenser les vents contraires inflationnistes et les premiers signes de ralentissement de la demande de VE.

Les consommateurs ont opté pour des véhicules hybrides et des SUV familiaux plutôt que pour des VE pour des raisons de commodité et de facilité relative en termes d'entretien.

En réponse, Ford et GM, qui mettaient en place des plans ambitieux pour les VE, ont commencé à se tourner vers leurs modèles hybrides et à essence, qui génèrent des marges plus importantes. (Reportage de Joe White et Nathan Gomes ; Rédaction de Shinjini Ganguli)