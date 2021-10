GM : construit un site dédié au développement de batteries

GM annonce aujourd'hui un investissement dans un centre d'innovation, le 'Wallace Battery Cell Innovation Center', consacré aux batteries de nouvelle génération.



Cette nouvelle installation doit contribuer au développement et à la commercialisation de batteries de véhicules électriques à plus longue autonomie et à moindre coût, indique GM.



Actuellement en construction au sein du Global Technical Center de GM à Warren, dans le Michigan, ce centre d'innovation doit être achevé à la mi-2022 et la construction des premiers prototypes de cellules de batterie est prévue dès le 4e trimestre 2022.



GM précise que le site est conçu pour accueillir de futures extensions et se développer en même temps que la demande en véhicules électriques.



