General Motors Co :

* GM DÉCLARE UN DIVIDENDE TRIMESTRIEL

* GENERAL MOTORS CO - A DECLARE UN DIVIDENDE EN ESPECES DE 0,12 $ PAR ACTION POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2024 SUR LES ACTIONS ORDINAIRES EN CIRCULATION DE LA SOCIETE

* GENERAL MOTORS CO - Q1 2024 CASH DIVIDEND OF $0.12 PER SHARE REPRESENT A 33% INCREATE SUR LE DIVIDENDE TRIMESTRIEL PRECEDENT DE GM