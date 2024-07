General Motors a publié mardi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, et a relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année, grâce à des prix élevés et à la demande de camions fonctionnant au gaz.

Les actions de la société ont toutefois perdu 6,4 % sur la journée.

La chute pourrait être liée à un certain nombre de facteurs, selon les analystes, y compris un changement dans la stratégie Cruise de l'entreprise en matière de véhicules auto-conduits, ses pertes continues en Chine et une préoccupation plus large que l'industrie automobile devienne moins disciplinée sur les niveaux de stocks et les incitations à l'achat.

"Nous pensons qu'il s'agit juste d'une réaction instinctive et que le trimestre de GM a été solide, ce qui devrait faire grimper l'action dans les semaines et les mois à venir", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.

Le constructeur automobile du Michigan s'appuie fortement sur ses offres de moteurs à essence pour alimenter ses bénéfices dans le cadre d'une transition plus lente que prévu vers les véhicules électriques.

Les dirigeants de GM affirment que l'entreprise a jeté les bases nécessaires pour atteindre les objectifs ambitieux de montée en puissance des VE.

"Nous sommes encouragés par les premiers résultats que nous obtenons dans le domaine des VE, maintenant que nous pouvons construire à grande échelle", a déclaré Paul Jacobson, directeur financier, lors d'une conférence de presse.

La semaine dernière, un rapport de la Réserve fédérale a montré que la production de véhicules à moteur avait atteint en juin son plus haut niveau depuis quatre ans.

GM a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés avant impôts pour l'année, de 12,5 à 14,5 milliards de dollars, à 13 à 15 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,06 dollars, dépassant l'estimation moyenne de Wall Street de 2,75 dollars, selon les données de LSEG. Le constructeur automobile a déclaré un chiffre d'affaires de 48 milliards de dollars pour la période de trois mois, dépassant le consensus des analystes qui tablaient sur 45,5 milliards de dollars pour le trimestre de juin. Les dirigeants de GM ont également fait le point sur son unité de conduite autonome Cruise, déclarant qu'elle concentrera ses efforts de développement sur une Chevrolet Bolt de nouvelle génération plutôt que sur son projet de véhicule futuriste Origin qui n'aurait pas de volant ou d'autres commandes humaines.

L'action de GM a surpassé ses rivales et le S&P 500 en 2024. Le cours de l'action de la société a augmenté de 38 % cette année depuis lundi, tandis que son rival Ford Motor a enregistré une hausse de 18 % et que le fabricant de Jeep Stellantis a perdu 11 %.

INVESTISSEMENTS DANS L'ÉNERGIE ÉOLIENNE ET RETRAITE

GM a reçu cet été un nouveau coup de pouce financier du gouvernement américain pour soutenir ses ambitions en matière de véhicules électriques, bien qu'il ait renoncé à bon nombre de ses objectifs au cours de l'année écoulée. L'administration Biden a déclaré ce mois-ci qu'elle accorderait à GM 500 millions de dollars pour convertir l'une de ses usines d'assemblage de véhicules à moteur à essence du Michigan à la production de VE. La semaine dernière, GM a refusé de réitérer son objectif d'atteindre une capacité de production d'un million d'unités de VE en Amérique du Nord d'ici à la fin de 2025. Le constructeur automobile a également revu récemment à la baisse ses prévisions de production de VE pour l'année, en tablant désormais sur une production de 250 000 unités en 2024, contre une prévision antérieure de 300 000 unités.

La PDG Mary Barra a déclaré aux investisseurs que GM retarderait de six mois l'ouverture de son usine de camions EV Orion Assembly, jusqu'à la mi-2026.

Néanmoins, les dirigeants de GM ont déclaré que la société augmentait la production du Chevrolet Equinox EV et prévoyait de lancer plusieurs nouveaux modèles alimentés par batterie au cours des prochains mois.

"GM semble montrer que même avec une production plus faible, elle sera capable de lancer rationnellement des véhicules électriques et de ne pas trop dépenser pour cela", a déclaré Tim Piechowski, gestionnaire de portefeuille chez ACR Alpine Capital Research à Saint-Louis, qui détient des actions de GM.

GM a fait état d'une augmentation de 14 % de son bénéfice net par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,9 milliards de dollars. Bien que le constructeur automobile de Détroit ait gardé en tête la transition de sa gamme vers les VE, Barra a déclaré qu'il prévoyait d'introduire des hybrides rechargeables en 2027. Ford bénéficie actuellement d'une augmentation significative des ventes d'hybrides.

Ford devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mercredi.

L'issue de l'élection présidentielle américaine en novembre aura probablement aussi une incidence sur les projets de GM en matière de véhicules à batterie. L'ancien président Donald Trump a critiqué l'approche du président Joe Biden en matière de VE, qui prévoyait d'importantes subventions gouvernementales.

GM fait également l'objet d'une surveillance accrue de la part des investisseurs en ce qui concerne ses activités en Chine, qui, au cours de la dernière décennie, sont passées du statut de moteur de profit à celui de fardeau pour les finances de l'entreprise.

La société a enregistré une perte trimestrielle de 104 millions de dollars en Chine, une déception après que les dirigeants aient déclaré qu'ils s'attendaient à être rentables dans la région pour le deuxième trimestre. "C'est un marché difficile en ce moment. Et franchement, ce n'est pas viable, car le nombre d'entreprises qui y perdent de l'argent ne peut pas continuer indéfiniment", a déclaré Mme Barra.

M. Jacobson a déclaré que GM travaillerait avec son partenaire de coentreprise en Chine pour restructurer ses activités et qu'il prévoyait de réduire les dépenses dans ce pays.

"Il est clair que les mesures que nous avons prises, bien que significatives, n'ont pas été suffisantes", a déclaré M. Jacobson. Le mois dernier, un analyste automobile de premier plan a appelé les Trois Détroit à se retirer de Chine afin d'économiser des liquidités à consacrer à la production coûteuse de véhicules électriques.