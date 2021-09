GM : dévoile trois nouveaux moteurs électriques

GM a dévoilé hier ses trois nouveaux moteurs électriques de respectivement 62, 180 et 255 kW , conçus autour de sa technologie de batterie 'Ultium'.



Les unités de 180 et 255 kW sont des moteurs à aimants permanents conçus dans le but de minimiser la dépendance aux terres rares lourdes, tandis que l'unité de 62 kW est un moteur à induction.



Ces moteurs sont 'suffisamment polyvalents pour répondre aux besoins en énergie d'une gamme complète de véhicules' et 'tous devraient offrir une excellente densité de couple et de puissance', souligne GM.



Ces tout nouveaux moteurs ainsi que l'électronique de puissance intégrée seront proposés dès 2022, sur le GMC Hummer EV.



