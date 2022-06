GM : entrée en vigueur du partenariat de recharge avec EVgo

EVgo a annoncé lundi l'ouverture effective de son réseau de bornes de recharge rapide aux détenteurs de véhicules électriques des marques appartenant à General Motors.



Pour avoir accès aux stations 'Plug and Charge' d'EVgo, les clients de GM devront enregistrer leur véhicules sur l'application du constructeur (myChevrolet, myGMC ou myCadillac) et activer la fonctionnalité via un compte dédié.



Créé en 2010, EVgo revendique plus de 850 stations de recharge rapide aux Etats-Unis dans une soixantaine de grandes villes situées dans une trentaine d'Etats, soit l'équivalent de plus de 375.000 clients.



