GM : forte baisse des ventes aux Etats-Unis au 3e trimestre

GM annonce que ses concessionnaires ont livré 446 997 véhicules aux États-Unis au cours du 3e trimestre, soit une baisse de 218 195 unités par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette baisse des volumes, dont les investisseurs avaient été informés au cours du trimestre, est due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et à des stocks historiquement bas, indique le constructeur.



GM précise que ses perspectives financières devraient néanmoins toujours se situer dans la fourchette des prévisions précédemment fournies, ' car la société continue de développer des solutions pour atténuer les impacts de la pénurie de semi-conducteurs '.



Ainsi, le constructeur fait savoir que la production de son GMC HUMMER EV débutera plus tard dans l'année à Detroit-Hamtramck.



Par ailleurs, il indique que son carnet de commandes pour la Cadillac LYRIQ Debut Edition a été rempli en 10 minutes et que les premières livraisons sont attendues au cours du premier semestre 2022.





