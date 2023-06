GM : investissement dans les batteries électriques

General Motors et POSCO Future M annoncent la deuxième phase de leur coentreprise Ultium CAM, un investissement qui devrait dépasser un milliard de dollars pour augmenter la capacité de production de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord.



L'investissement permettra d'accroitre la production de matériaux actifs cathodiques (CAM) et d'intégrer la production de matériaux précurseurs (pCAM) -une combinaison spécialement conçue de matériaux traités et nécessaires à la production de CAM.



Grâce à cet investissement, Ultium CAM soutiendra la production d'environ 360.000 véhicules électriques de marques Chevrolet, Cadillac, GMC, Buick et BrightDrop annuellement au cours de la période 2025-2030 en Amérique du Nord.



