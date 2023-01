GM investit 918 millions de dollars dans des usines américaines pour des composants de moteurs à gaz et de VE

Le plus grand constructeur automobile américain a une stratégie à deux volets pour accélérer la production de VE tout en continuant à investir dans ses véhicules à essence actuels qui représentent la grande majorité de ses bénéfices et la plupart de ses ventes de véhicules aux États-Unis.

Elle s'est engagée à mettre fin à la production de nouveaux véhicules à essence d'ici 2035.

La majorité du financement, soit 854 millions de dollars, est destinée à préparer les usines du Michigan, de l'État de New York et de l'Ohio à produire la sixième génération du moteur V-8 à petit bloc de GM, et 64 millions de dollars supplémentaires à Rochester, dans l'État de New York, et à Defiance, dans l'Ohio, pour des pièces moulées et des composants destinés à soutenir la production de VE.

GM a déclaré que cet investissement montrait son engagement à fournir "un solide portefeuille de véhicules (à moteur à combustion interne) pour l'avenir tout en continuant à accélérer sa transformation vers un avenir entièrement électrique".

De nombreux travailleurs craignent que le passage à la production de VE ne coûte des emplois. Le vice-président exécutif de GM manufacturing, Gerald Johnson, a déclaré que les nouveaux investissements "décrochent la sécurité de l'emploi dans ces usines pour les années à venir."

GM entamera cette année des pourparlers avec le syndicat United Auto Workers pour un nouveau contrat de travail qui mettra fortement l'accent sur l'avenir des usines liées aux véhicules à essence.

En août, le Congrès a approuvé des incitations financières importantes pour les constructeurs automobiles afin de convertir les usines produisant des pièces pour les véhicules à essence en modèles électriques.