GM : l'usine Factory Zero de Détroit dispose de son réseau 5G

General Motors a annoncé aujourd'hui que la 'Factory ZERO', son usine d'assemblage de véhicules entièrement électriques située à Detroit est la première usine automobile aux États-Unis à installer une technologie de réseau mobile fixe 5G dédiée.



Le service 5G Ultra Wideband de Verizon fonctionne maintenant à Factory ZERO, avec ses augmentations exponentielles de bande passante et de vitesse soutenant la transformation en cours de l'usine alors qu'elle se prépare à commencer à produire des véhicules électriques en 2021.



Les principaux avantages de la 5G dans une usine de fabrication comprennent la fiabilité, la vitesse et la grande échelle.



'Nous pensons que nos clients ont besoin de la bonne infrastructure technologique pour fournir un service véritablement différencié et supérieur afin de préparer le terrain pour des innovations révolutionnaires', a déclaré Sampath Sowmyanarayan, président de Global Enterprise, Verizon Business.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.