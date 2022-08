GM : la CEO de Tapestry rejoint le conseil d'administration

General Motors a annoncé hier que Joanne Crevoiserat, directrice générale de Tapestry, une maison new-yorkaise d'accessoires de luxe, avait rejoint son conseil d'administration.



C'est d'ailleurs sous la direction de Joanne Crevoiserat que Tapestry a été classée parmi les ' Entreprises les plus responsables d'Amérique ' par Newsweek, ' Meilleurs employeurs pour la diversité ' par Forbes et certifiée ' Great Place to Work'.



Joanne Crevoiserat possède une expérience considérable dans divers rôles financiers et opérationnels axés sur la transformation de l'entreprise. Sa vaste expérience comprend aussi des postes de direction chez Abercrombie & Fitch, Kohl's Corporation, Walmart Inc. et May Department Stores.



