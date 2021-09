GM : les sites US alimentés en énergie durable dès 2025

General Motors a annoncé aujourd'hui son intention d'alimenter l'ensemble de ses sites aux Etats-Unis à 100% en énergie renouvelable d'ici 2025, soit cinq ans plus tôt que ce qui avait été prévu précédemment.



En avançant son objectif, GM évitera potentiellement le rejet d'un million de m3 d'émissions carbonées entre 2025 et 2030.



'Nous savons que l'action climatique est une priorité et que chaque entreprise doit s'efforcer de décarboner plus vite et plus largement', a commenté Kristen Siemen, directrice de la durabilité de GM.





