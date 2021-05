GM : nouvelle responsabilité pour le directeur juridique

General Motors a annoncé aujourd'hui que Craig Glidden, actuel vice-président exécutif et directeur juridique de GM, assumera en plus la responsabilité de la politique publique mondiale du groupe à compter du 1er juin.



Craig Glidden a rejoint GM en 2015 en tant que directeur juridique et a dirigé une transformation des opérations juridiques mondiales de GM afin de soutenir la vision de l'entreprise d'un avenir avec zéro accident, zéro émission et zéro congestion.



Avant de rejoindre GM, Glidden était vice-président exécutif et directeur juridique de LyondellBasell Industries, l'une des plus grandes sociétés de plastique, de produits chimiques et de raffinage au monde.



