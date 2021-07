GM : sécurise un approvisionnement en lithium avec CTR

General Motors annonce une collaboration commerciale et des investissements stratégiques aux côtés de Controlled Thermal Ressources (CTR) afin de sécuriser un approvisionnement local (aux Etats-Unis) en lithium à faible coût.



Ce lithium sera en effet produit grâce à un processus d'extraction directe en boucle fermée qui se traduira par une empreinte carbone réduite par rapport aux processus traditionnels.



Il sera produit depuis l'usine Hell's Kitchen Lithium and Power de CTR en Californie, site dont GM deviendra le premier investisseur avec un apport de ' plusieurs millions de dollars '.



La première étape du projet 'Hell's Kitchen' devrait commencer à produire du lithium en 2024, aidant GM à répondre à son aspiration d'éliminer les émissions d'échappement des véhicules légers d'ici 2035.



