GM : travaille au transport ferroviaire durable, avec Wabtec

General Motors (GM) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Wabtec Corporation. L'idée est de pouvoir développer les technologies GM de batterie Ultium ainsi que les systèmes de pile à combustible Hydrotec, afin de les intégrer dans les locomotives et les trains produits par Wabtec.



' L'industrie ferroviaire est à l'aube d'une transformation durable avec l'introduction de batteries et d'hydrogène pour alimenter les flottes de locomotives ', a déclaré Rafael Santana, p.d.-g. de Wabtec.



'En travaillant avec GM sur les technologies de batterie Ultium et sur les piles à combustible nous pouvons accélérer la voie de l'industrie ferroviaire vers la décarbonation', estime-t-il.



Wabtec et GM ont signé un protocole d'accord non contraignant pour faire avancer la vision commune des deux sociétés d'un avenir zéro émission dans les transports.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.