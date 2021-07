GM : nouveau responsable de la politique publique mondiale

General Motors a annoncé la nomination d'Omar Vargas en tant que vice-président et responsable de la politique publique mondiale, à compter du 1er août.



Omar Vargas exerçait jusqu'à présent en tant que vice-président senior et directeur des affaires gouvernementales pour la société 3M, société qu'il avait rejoint en 2017.



Au préalable, Omar Vargas avait notamment travaillé chez Praxair (devenu Linde) ou PepsiCo. Entre 2001 et 2006, nommé par George W. Bush, il a également occupé divers postes au Ministère de la Justice des Etats-Unis au sujets des droits civiques, de la sécurité nationale et de l'immigration.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.